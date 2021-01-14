«Брага» подписала Пиазона. Форвард за 9 лет провел за «Челси» три матча
15:23
Форвард «Челси» Лукас Пиазон подписал контракт с «Брагой», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до июня 2025 года.
Пиазон стал игроком «Челси» в январе 2012 года, однако за это время семь раз уходил в аренду («Малага», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево», «Риу Аве»). В составе основной команды лондонцев форвард провел три матча.
В текущем сезоне Пиазон провел 12 матчей за «Риу Аве», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
?? @LucasPiazon ? Gverreiro at? 2?0?2?5?! ??#WelcomeLucasPiazon— SC Braga (@SCBragaOficial) January 14, 2021
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