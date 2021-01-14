«Брага» подписала Пиазона. Форвард за 9 лет провел за «Челси» три матча

Форвард «Челси» Лукас Пиазон подписал контракт с «Брагой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до июня 2025 года.

Пиазон стал игроком «Челси» в январе 2012 года, однако за это время семь раз уходил в аренду («Малага», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево», «Риу Аве»). В составе основной команды лондонцев форвард провел три матча.

В текущем сезоне Пиазон провел 12 матчей за «Риу Аве», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.