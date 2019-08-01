"Борнмут" приобрел у "Брюгге" голландского нападающего Данджуму

Форвард Арно Данджума перешел в "Борнмут", сообщает офицальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Брюгге".
#WelkomDanjuma 🙌— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 1, 2019
The Dutch winger is now on board with #afcb 👊https://t.co/PPRfy0XKaJ
Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 13,7 миллиона фунтов.
22-летний голландец провел пять матчей за "Брюгге" и забил пять мячей.
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