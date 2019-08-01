14:26 | Футбол — Трансферы

"Борнмут" приобрел у "Брюгге" голландского нападающего Данджуму

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Форвард Арно Данджума перешел в "Борнмут", сообщает офицальный сайт клуба.  Ранее он выступал за "Брюгге".

Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 13,7 миллиона фунтов.

22-летний голландец провел пять матчей за "Брюгге" и забил пять мячей.

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