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Сегодня, 12:20

Бонуччи перешел в «Унион»

Сергей Разин
корреспондент
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Леонардо Бонуччи.
Фото ФК «Унион»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним итальянцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Летом этого года стало известно, что «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава и сообщил защитнику, что он может искать себе новый клуб.

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 год. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Леонардо Бонуччи
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус
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