«Арсенал» отдал защитника Тавареша в аренду в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» арендовал защитника «Арсенала» Нуну Тавареша, сообщает пресс-служба «канониров».

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезоне 23-летний португалец провел в аренде в «Марселе». В 39 матчах защитник забил 6 голов.

Контракт Тавареша с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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