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Берарди может стать партнером Кокорина по «Фиорентине»

20:23
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«Фиорентина» проявляет интерес к форварду «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. За «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин.

По данным источника, стороны провели предварительные переговоры. «Сассуоло» хочет получить за игрока не менее 40 миллионов евро. В «Фиорентине» считают, что могут себе позволить такую покупку.

27-летний футболист в прошедшем сезоне провел 30 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах и забил 17 мячей при восьми голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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