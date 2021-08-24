Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы стать игроком «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

По данным источника, португалец хотел бы добиться перехода в «Сити». При этом отмечается, что возможность такого трансфера зависит от переговоров с «Тоттенхэмом» по Харри Кейну, которого хотят подписать «горожане». Окружение игрока работает над сделкой, хотя достичь соглашения будет непросто.

Указано, что Криштиану больше не скрывает своего желания покинуть «Ювентус». Он общался с игроками «Сити», включая Рубена Диаша, Жоау Канселу и Бернарду Силва. Футболист серьезно настроен на переход этим летом.