Бензема опубликовал фото с Неймаром. Бразильцем интересуется "Реал"

Форвард "Реала" опубликовал в Инстаграме фотографию с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

Ранее сообщалось, что Неймар готов отдать за бразильца 130 миллионов евро и еще одного игрока. Также была информация, что сам форвард хотел бы вернуться в "Барселону".

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижского клуба, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

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