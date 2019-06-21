06:35 | Футбол — Трансферы

Бензема опубликовал фото с Неймаром. Бразильцем интересуется "Реал"

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Форвард "Реала" опубликовал в Инстаграме фотографию с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueve / Neyney #Cracks

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

 

 

Ранее сообщалось, что Неймар готов отдать за бразильца 130 миллионов евро и еще одного игрока. Также была информация, что сам форвард хотел бы вернуться в "Барселону".

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижского клуба, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

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https://www.sport-express.ru/football/spain/

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