«Бенфика» продвинулась в переговорах о переходе Нереса из «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Давид Нерес может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Бенфика». Португальцы продвинулись в переговорах с агентом хавбека и хотят подписать игрока летом.

Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» в январе 2022 года и не провел ни одного матча за украинский клуб. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.