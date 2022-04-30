Сарри рассматривает Лофтуса-Чика в качестве замены Милинковичу-Савичу

«Лацио» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает Corriere dello Sport.

На трансфере настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал с 26-летним хавбеком во время работы в лондонском клубе. Итальянский специалист видит в бывшем игроке сборной Англии замену полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Контракт футболиста с лондонским клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.