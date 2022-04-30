«Барселона» может подписать Лукаку, если не получится договориться с Холанном и Левандовски

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 28-летнего бельгийца претендует «Барселона». Каталонский клуб рассматривает игрока в случае, если не удастся договориться с Эрлином Холанном и Робертом Левандовски.

В текущем сезоне Лукаку провел 40 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 млн евро.