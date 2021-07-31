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Президент «Сантоса» подтвердил переговоры с «Ювентусом» по Кайю

04:37
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Президент «Сантоса» Руэда подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Ювентусом» по нападающему Кайю Жорже. 19-летний бразилец уже поставил подпись под предварительным контрактом с туринским клубом.

Кайю Жорже.Форвард «Сантоса» Кайю Жорже подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

«Мы ведем переговоры с «Ювентусом» по Кайю. Они хотят его, но мы еще не решили, покинет ли игрок клуб сейчас или в январе в качестве свободного агента. По сути, мы вынуждены потерять Кайю», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Руэда.

Ранее стало известно, что «Ювентус» предложил 3 миллиона евро, чтобы трансфер был осуществлен уже этим летом, но «Сантос» пока не ответил. Если бразильская сторона не примет предложение, игрок перейдет зимой бесплатно, так как у него 31 декабря нынешнего года истекает контракт.

В этом сезоне Кайю сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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