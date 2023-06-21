Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:30

«Бенфика» близка к подписанию Ди Марии

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник Анхель Ди Мария близок к продолжению карьеры в Португалии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего аргентинца претендует «Бенфика». Контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Хавбек уже выступал за лиссабонский клуб с 2007 по 2010 год.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Анхель Ди Мария
ФК Бенфика
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Борнмут» близок к трансферу Клюйверта
Новости
RSS RSS
Все новости