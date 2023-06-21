«Бенфика» близка к подписанию Ди Марии

Полузащитник Анхель Ди Мария близок к продолжению карьеры в Португалии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 35-летнего аргентинца претендует «Бенфика». Контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Хавбек уже выступал за лиссабонский клуб с 2007 по 2010 год.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.