Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник Анхель Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса».

«Я подошел к концу трудного и сложного этапа. Ухожу с душевным спокойствием человека, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но это оказалось невозможным. Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что обрел многих друзей в этом замечательном коллективе, частью которого я был. Спасибо всем моим товарищам за ту привязанность, которую они проявляли ко мне с самого первого дня, я всегда чувствовал себя как дома... Крепко обнимаю вас, ношу вас всех в своем сердце», — написал Ди Мария в своих соцсетях.

35-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» и «Галатасарай» претендуют на аргентинского игрока.