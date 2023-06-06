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Сегодня, 18:39

Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Полузащитник Анхель Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса».

«Я подошел к концу трудного и сложного этапа. Ухожу с душевным спокойствием человека, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но это оказалось невозможным. Ухожу с горьким привкусом неудачи, но с радостью от того, что обрел многих друзей в этом замечательном коллективе, частью которого я был. Спасибо всем моим товарищам за ту привязанность, которую они проявляли ко мне с самого первого дня, я всегда чувствовал себя как дома... Крепко обнимаю вас, ношу вас всех в своем сердце», — написал Ди Мария в своих соцсетях.

35-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» и «Галатасарай» претендуют на аргентинского игрока.

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
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Кремонезе – Салернитана
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3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
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Рома – Специя
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

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Болонья

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