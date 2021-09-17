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Бен Арфа не устроила зарплата в Тунисе

01:14

Полузащитник Атем Бен Арфа отказался от перехода в чемпионате Туниса. «Эсперанс» на этой неделе объявил о переговорах с 34-летним французом, у которого летом закончился контракт с «Бордо». Однако в конечном счете трансфер сорварлся.

По информации Foot 24, четырехкратный чемпион Африки предложил Бен Арфа зарплату 750 тысяч евро в год, но игрок счет это предложение недостаточным.

Ожидается, что сейчас переговоры с Бен Арфа возобновят «Кайсериспор», «Адана Демирспор» и венский «Рапид».

Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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