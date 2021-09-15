«Арсенал» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Лиона» Ауару

«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 23-летний француз принял решение провести сезон-2021/22 в нынешнем клубе, а «канониры», которые следят за футболистом с прошлой зимы, предпримут еще одну попытку купить игрока летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Ауар провел 5 матчей за «Лион», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.