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«Арсенал» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Лиона» Ауару

10:58
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«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 23-летний француз принял решение провести сезон-2021/22 в нынешнем клубе, а «канониры», которые следят за футболистом с прошлой зимы, предпримут еще одну попытку купить игрока летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Ауар провел 5 матчей за «Лион», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/aouar-no-saldra-de-lyon/

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Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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