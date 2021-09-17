«Тоттенхэм» поборется за Гинтера с «Баварией» и «Реалом»
10:44
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Матиас Гинтер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 27-летнего немца претендует «Тоттенхэм». При этом лондонцам придется побороться за игрока с «Баварией» и «Реалом».
В минувшем сезоне Гинтер провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
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