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«Тоттенхэм» поборется за Гинтера с «Баварией» и «Реалом»

10:44
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Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Матиас Гинтер может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 27-летнего немца претендует «Тоттенхэм». При этом лондонцам придется побороться за игрока с «Баварией» и «Реалом».

В минувшем сезоне Гинтер провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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