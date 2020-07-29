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«Бавария» проявляет интерес к Кавани

17:41
Эдинсон Кавани. Фото le10sport.
Эдинсон Кавани. Фото le10sport.
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«Бавария» изучает возможность подписать контракт с экс-форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Об этом сообщает le10sport.

Сообщается, что немецкий клуб ищет дублера для Роберта Левандовски. К уругвайцу также проявляет интерес «Бенфика». Препятствием к переходу могут стать требования игрока по зарплате.

Контракт Кавани с «ПСЖ» истек 1 июля, после чего он стал свободным агентом. В сезоне-2019/20 он провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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