«Бавария» попробует подписать Сане в январе

«Бавария» планирует вернуться к варианту с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Сане, сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Sport Bild, немецкий клуб будет готов зимой вновь вести переговоры о трансфере. Ранее сообщалось, что клуб отказался от трансфера из-за тяжелой травмы игрока. Он получил разрыв крестообразных связок колена уже в первой игре сезона — в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел 47 матчей за «Сити» и забил 16 мячей при 18 голевых передачах.

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