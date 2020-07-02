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«Бавария» извинилась перед «Манчестер Сити» за преждевременную публикацию фото Сане

2 июля 2020, 23:55
Лерой Сане. Фото Twitter.
Лерой Сане. Фото Twitter.
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«Бавария» принесла извинения «Манчестер Сити» за ситуацию с нападающим Лероем Сане. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Daily Mail Джон Гоэн.

Ранее в интернете оказались фото Сане в форме «Баварии». Официально о его переходе из «Манчестер Сити» Пока не было объявлено.

Как информирует Bild, фото были преждевременно опубликованы на арабоязычной версии официального сайта клуба. Сейчас они уже удалены.

В клубе недовольны случившейся утечкой. Сегодня «Бавария» не собиралась объявлять о трансфере Сане, однако это, возможно, теперь произойдет раньше, чем планировалось.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле. До этого сообщалось, что он подписал контракт с «Баварией» до 2025 года.

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