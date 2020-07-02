«Бавария» извинилась перед «Манчестер Сити» за преждевременную публикацию фото Сане

«Бавария» принесла извинения «Манчестер Сити» за ситуацию с нападающим Лероем Сане. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Daily Mail Джон Гоэн.

Ранее в интернете оказались фото Сане в форме «Баварии». Официально о его переходе из «Манчестер Сити» Пока не было объявлено.

Bayern Munich have apologised to City for the publication of Leroy Sane signing pictures before official announcement. — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) July 2, 2020

Как информирует Bild, фото были преждевременно опубликованы на арабоязычной версии официального сайта клуба. Сейчас они уже удалены.

В клубе недовольны случившейся утечкой. Сегодня «Бавария» не собиралась объявлять о трансфере Сане, однако это, возможно, теперь произойдет раньше, чем планировалось.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле. До этого сообщалось, что он подписал контракт с «Баварией» до 2025 года.