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«Бавария» интересуется нападающим сборной Бельгии

01:12
Жереми Доку (справа) в матче против Финляндии на Евро-2020. Фото Instagram
Жереми Доку (справа) в матче против Финляндии на Евро-2020. Фото Instagram
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Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Transfermarkt, «Бавария» заинтересована в подписании 19-летнего игрока сборной Бельгии.

Текущий контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 22 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Доку сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач. На Евро-2020 он дважды выходил на поле и отметился голевой передачей в 1/4 финала против Италии (1:2).

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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