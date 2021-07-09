«Бавария» интересуется нападающим сборной Бельгии

Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Transfermarkt, «Бавария» заинтересована в подписании 19-летнего игрока сборной Бельгии.

Текущий контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 22 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Доку сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач. На Евро-2020 он дважды выходил на поле и отметился голевой передачей в 1/4 финала против Италии (1:2).