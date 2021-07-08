Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы» Пау Лопеса

18:41
Пау Лопес. Фото ФК "Марсель".
Пау Лопес. Фото ФК &quot;Марсель&quot;.
Теги:

«Марсель» договорился с «Ромой» о переходе вратаря Пау Лопеса, сообщает 8 июля официальный Twitter клуба.

Аренда рассчитана на один сезон. У французского клуба будет опция выкупа контракта. Перед оформлением сделки «Марселю» осталось согласовать условия личного контракта с футболистом.

26-летний испанец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Рому» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
«После ЧМ-2018 Черчесов подумал, что уже всего достиг. Нужно звонить Бердыеву». Орлов — об увольнении тренера сборной
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд