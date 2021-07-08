«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы» Пау Лопеса

«Марсель» договорился с «Ромой» о переходе вратаря Пау Лопеса, сообщает 8 июля официальный Twitter клуба.

Аренда рассчитана на один сезон. У французского клуба будет опция выкупа контракта. Перед оформлением сделки «Марселю» осталось согласовать условия личного контракта с футболистом.

26-летний испанец в прошлом сезоне провел 34 матча за «Рому» во всех турнирах, пропустил 39 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.