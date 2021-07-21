Одноклубник Миранчука может перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Аталанты» Кристан Ромеро может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Transfermarkt, «Тоттенхэм» заинтересован в 23-летнем аргентинце.

В июне сообщалось, что клуб из Бергамо готов расстаться с игроком за 60 миллионов евро. При этом Ромеро арендован у «Ювентуса» до лета 2022 года с опцией выкупа.

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл в 42 матчах за «Аталанту», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его признали лучшим защитником серии А.