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Одноклубник Миранчука может перейти в «Тоттенхэм»

03:29
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Защитник «Аталанты» Кристан Ромеро может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Transfermarkt, «Тоттенхэм» заинтересован в 23-летнем аргентинце.

В июне сообщалось, что клуб из Бергамо готов расстаться с игроком за 60 миллионов евро. При этом Ромеро арендован у «Ювентуса» до лета 2022 года с опцией выкупа.

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл в 42 матчах за «Аталанту», забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его признали лучшим защитником серии А.

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Евгений Козинов все материалы автора

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