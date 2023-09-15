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Сегодня, 22:28

«Барселоне» придется продавать игроков или искать другие источники дохода, чтобы зарегистрировать Витора Роке зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселоне» необходимо улучшить свое финансовое положение, чтобы зарегистрировать новичка Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцам придется продавать игроков или найти иные источники дохода.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. Он должен присоединиться к команде в следующем году, а до этого момента продолжает выступать за «Атлетико Паранаэнсе».

В текущем сезоне Роке забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 41 матче за бразильский клуб.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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