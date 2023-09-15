«Барселоне» придется продавать игроков или искать другие источники дохода, чтобы зарегистрировать Витора Роке зимой

«Барселоне» необходимо улучшить свое финансовое положение, чтобы зарегистрировать новичка Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцам придется продавать игроков или найти иные источники дохода.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. Он должен присоединиться к команде в следующем году, а до этого момента продолжает выступать за «Атлетико Паранаэнсе».

В текущем сезоне Роке забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 41 матче за бразильский клуб.