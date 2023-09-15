Бывший полузащитник «Спартака» Зуев перешел в сербский «ИМТ»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев стал игроком сербского «ИМТ», сообщает пресс-служба клуба.

«Новый этап в карьере, рад присоединиться к «ИМТ» из Сербии. Для меня это возможность попробовать себя в новом чемпионате и показать свои лучшие качества! Спасибо за вашу поддержку», — написал Зуев в своем Telegram-канале.

Последним клубом 27-летнего полузащитника были «Крылья Советов». Он покинул самарский клуб летом. До этого футболист играл за «Химки», «Ростов», «Рубин» и «Спартак».