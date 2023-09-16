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Сегодня, 06:49

«Галатасарай» купил у «Баварии» полузащитника Айдына

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Эйюп Айдын перешел из «Баварии» в «Галатасарай». 19-летний немец турецкого происхождения подписал контракт, рассчитанный до 2026 года.

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Зарплата игрока в новом сезоне будет 6,9 миллиона турецких лир в год, на второй год контракта она вырастет до 9,345 миллиона, а на третий — до 10 миллионов.

В сезоне-2022/23 Эйдын сыграл 24 матча за вторую команду «Баварии», забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Галатасарай
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