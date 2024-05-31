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Сегодня, 16:35

Селюк не исключил, что Конате продолжит карьеру в РПЛ

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Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Конате только закончил сезон, сейчас он тренируется в сборной Буркина-Фасо. 6 июня он уже будет играть со сборной Египта. Останется ли он в России? Сложно сказать. Никогда не говори никогда. Пока не поставлены подписи под контрактами, нет ничего точного», — приводит слова Селюка ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

В прошедшем сезоне РПЛ Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу. Ранее стало известно, что футболист не планирует продлевать контракт с «Ахматом». Соглашение истекает летом 2024 года.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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