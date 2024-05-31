Масалитин: «Если «Динамо» подпишет Джикию, значит, он нужен команде»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Динамо».

«Если его подписывают, значит, он нужен. Если есть возможность укрепить оборону защитником с российским паспортом, то ею надо пользоваться. Понятно, что лучшие годы Джикии позади. И непонятно, как он будет чувствовать себя физически. Не будет ли диссонанса, что легенда «Спартака» теперь носит голубые цвета? Это мы привыкли видеть его в красно-белой форме. Да, он долго играл за «Спартак», обрел здесь имя. Но он теперь не в команде, перед ним открывается новая возможность. Ему теперь что, с футболом заканчивать?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.