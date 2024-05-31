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Масалитин: «Если «Динамо» подпишет Джикию, значит, он нужен команде»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном переходе Георгия Джикии в «Динамо».

«Если его подписывают, значит, он нужен. Если есть возможность укрепить оборону защитником с российским паспортом, то ею надо пользоваться. Понятно, что лучшие годы Джикии позади. И непонятно, как он будет чувствовать себя физически. Не будет ли диссонанса, что легенда «Спартака» теперь носит голубые цвета? Это мы привыкли видеть его в красно-белой форме. Да, он долго играл за «Спартак», обрел здесь имя. Но он теперь не в команде, перед ним открывается новая возможность. Ему теперь что, с футболом заканчивать?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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