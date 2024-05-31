Агент голкипера Москвичева: «Предложение «Оренбурга»? Рассмотрим все варианты»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в подписании игрока заинтересован «Оренбург».

«Сейчас, наверное, преждевременно говорить, какие есть варианты. Игрок на данный момент находится в «Чайке», и у команды еще впереди несколько очень важных игр. Богдан сейчас в рамках договора аренды играет в «Чайке». Дальше посмотрим. Он квалифицированный игрок, и провел неплохой отрезок за «Чайку», поэтому варианты продолжения карьеры точно будут, а какие они будут, сейчас я говорить не готов. Мы будем рассматривать все варианты. Продолжение карьеры в «Чайке» будет также одним из вариантов дальнейшего развития событий», — заявил Голяна изданию «Спорт День за Днем».

20-летний голкипер является воспитанником академии «Зенита». Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2029 года. Москвичев выступает за «Чайку» во Второй лиге на правах аренды, соглашение истекает 30 июня 2024 года.