Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:13

Агент голкипера Москвичева: «Предложение «Оренбурга»? Рассмотрим все варианты»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в подписании игрока заинтересован «Оренбург».

«Сейчас, наверное, преждевременно говорить, какие есть варианты. Игрок на данный момент находится в «Чайке», и у команды еще впереди несколько очень важных игр. Богдан сейчас в рамках договора аренды играет в «Чайке». Дальше посмотрим. Он квалифицированный игрок, и провел неплохой отрезок за «Чайку», поэтому варианты продолжения карьеры точно будут, а какие они будут, сейчас я говорить не готов. Мы будем рассматривать все варианты. Продолжение карьеры в «Чайке» будет также одним из вариантов дальнейшего развития событий», — заявил Голяна изданию «Спорт День за Днем».

20-летний голкипер является воспитанником академии «Зенита». Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2029 года. Москвичев выступает за «Чайку» во Второй лиге на правах аренды, соглашение истекает 30 июня 2024 года.

Источник: Спорт День за Днем
0
Читайте также
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» выкупила Анхелиньо у «Лейпцига»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости