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Бывший полузащитник ЦСКА Гбамен может вновь оказаться в клубе РПЛ

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Футбольный агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, рассказал о возможности возвращения футболиста в Россию.

«Гбамен стал свободным агентом. Ему понравилось время, проведенное в Москве в прошлом, и сейчас есть возможность, что футболист окажется в клубе РПЛ», — сказал Коллиньон Sport24.

28-летний ивуариец в 2022 году провел за ЦСКА 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Впоследствии он выступал за «Эвертон», «Трабзонспор» и «Дюнкерк».

Источник: Sport24
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
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