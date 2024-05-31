Бывший полузащитник ЦСКА Гбамен может вновь оказаться в клубе РПЛ
Футбольный агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена, рассказал о возможности возвращения футболиста в Россию.
«Гбамен стал свободным агентом. Ему понравилось время, проведенное в Москве в прошлом, и сейчас есть возможность, что футболист окажется в клубе РПЛ», — сказал Коллиньон Sport24.
28-летний ивуариец в 2022 году провел за ЦСКА 13 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Впоследствии он выступал за «Эвертон», «Трабзонспор» и «Дюнкерк».
Источник: Sport24
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|
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|56
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|
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|10
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|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
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|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
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|25.05
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|
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|25.05
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|
Оренбург – Спартак
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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