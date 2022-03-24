Полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми, сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

Ранее грузинский футболист приостановил контракт с казанским «Рубином».

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал понедельник. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.