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Сегодня, 17:34

Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми

Полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» Батуми
Виктория Кравченко
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Полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми, сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

Ранее грузинский футболист приостановил контракт с казанским «Рубином».

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал понедельник. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.

Источник: https://dinamo.ge/
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
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