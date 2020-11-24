«Барселона» может вернуть Брэйтуэйта в «Леганес»
06:59
Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб, сообщает Marca.
По сведениям источника, руководство каталонцев хочет расстаться с 29-летним датчанином. Ожидается, что игрока может арендовать «Леганес», из которого форвард и перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Брэйтуэйту со стороны клубов АПЛ.
В текущем сезоне Брэйтуэйт провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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