«Барселона» может вернуть Брэйтуэйта в «Леганес»

Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство каталонцев хочет расстаться с 29-летним датчанином. Ожидается, что игрока может арендовать «Леганес», из которого форвард и перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Брэйтуэйту со стороны клубов АПЛ.

В текущем сезоне Брэйтуэйт провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.