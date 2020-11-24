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«Барселона» может вернуть Брэйтуэйта в «Леганес»

06:59
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Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство каталонцев хочет расстаться с 29-летним датчанином. Ожидается, что игрока может арендовать «Леганес», из которого форвард и перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Брэйтуэйту со стороны клубов АПЛ.

В текущем сезоне Брэйтуэйт провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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