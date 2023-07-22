Гвардиола высказался о будущем Канселу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем защитника Жоау Канселу в клубе.

«Канселу остается с нами. Ранее он приносил команде немало пользы. После аренды в «Баварии» он вернулся и стал частью коллектива. Будущее все покажет», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Сезон-2022/23 футболист провел в «Баварии» на правах аренды. По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа.

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.