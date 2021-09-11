«Барселона» интересуется Лоди в качестве замены Альбе
Защитник «Атлетико» Ренан Лоди может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Todo Fichajes.
По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Барселона». Каталонцы рассматривают левого защитника в качестве замены 32-летнего Жорди Альбе.
В минувшем сезоне Лоди провел 33 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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