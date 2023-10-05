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Сегодня, 19:53

«Барселона» и «Реал» заинтересованы в вингере «Баварии» Сане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Лерой Сане заинтересован «Барселону» и «Реал», сообщает Bild.

Контракт 27-летнего немца с мюнхенцами истекает в конце следующего сезона, но он все еще не получил предложение с новым соглашением. Сане планирует обдумать свое будущее в конце сезона.

В текущем сезоне вингер забил 6 голов в 10 матчах за «Баварию». Он выступает за немецкий клуб с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 65 миллионов евро.

Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Реал
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