«Барселона» и «Реал» заинтересованы в вингере «Баварии» Сане

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане заинтересован «Барселону» и «Реал», сообщает Bild.

Контракт 27-летнего немца с мюнхенцами истекает в конце следующего сезона, но он все еще не получил предложение с новым соглашением. Сане планирует обдумать свое будущее в конце сезона.

В текущем сезоне вингер забил 6 голов в 10 матчах за «Баварию». Он выступает за немецкий клуб с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 65 миллионов евро.