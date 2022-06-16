«Барселона» близка к продлению Гави. Встреча агента игрока с клубом состоится сегодня

«Барселона» продлит контракт с Гави после встречи с агентом игрока

«Барселона» более чем близка к продлению контракта с полузащитником Гави, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Встреча агента игрока Ивана де ла Пеньи с руководством каталонского клуба пройдет сегодня. По информации источника, стороны близки к подписанию 5-летнего контракта. Сумма выкупа составит 1 миллиард евро.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.