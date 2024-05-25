Махачкалинское «Динамо» может подписать Агаларова в связи с выходом в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» рассматривает покупку нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, сообщает Legalbet.

По данным источника, клуб хочет подписать 23-летнего форварда в связи с выходом в РПЛ

В текущем сезоне Агаларов провел за «Ахамат» 22 матча и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее футболист играл за «Анжи», «Уфу» и «Волгарь».