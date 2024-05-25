Махачкалинское «Динамо» может подписать Агаларова в связи с выходом в РПЛ
Махачкалинское «Динамо» рассматривает покупку нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, сообщает Legalbet.
По данным источника, клуб хочет подписать 23-летнего форварда в связи с выходом в РПЛ
В текущем сезоне Агаларов провел за «Ахамат» 22 матча и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее футболист играл за «Анжи», «Уфу» и «Волгарь».
Источник: https://legalbet.ru/news/16525926/
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|54
|
3
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|29
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|8
|6
|44-29
|53
|
4
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|5
|49-37
|50
|
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|
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|9
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|
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|29
|7
|9
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|30
|
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|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
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16
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|29
|5
|8
|16
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|4
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|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4
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