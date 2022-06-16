Гоналон может вернуться во Францию

Полузащитник «Гранады» Максим Гоналон может вернуться во Францию. Как сообщает RMC Sport, «Клермон» хочет заполучить 33-летнего француза.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2023 года, но он может бесплатно покинуть клуб, так как «Гранада» вылетела из ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Гоналон сыграл в 25 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, в среду «Клермон» объявил о подписании трехлетнего контракта с Мехди Зеффаном, последним клубом которого были «Крылья Советов».