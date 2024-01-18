«Барселона», «Атлетико» и еще 4 клуба заинтересованы в Филлипсе из «Манчестер Сити»

Шесть клубов проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Калвину Филлипсу, утверждает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 28-летнего англичанина заинтересованы «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Ожидается, что его будущее решится на следующей неделе.

Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.