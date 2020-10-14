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«Балтика» Валенсию у «Болоньи»

23:09
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«Балтика» взяла в аренду у «Болоньи» полузащитника Хуана Мануэля Валенсию, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

22-летний колумбиец перешел в «Болонью» в январе 2017 года. Последний сезон он провел в аренде «Реджане». Команда выступала в серии С и завоевала путевку во второй по силе итальянский дивизион.

В прошедшем сезоне футболист провел 15 матчей за «Реджану» и не отметился результативным действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fc-baltika.ru/news/v_baltiku_pereshel_igrok_iz_italyanskoy_serii_a/

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