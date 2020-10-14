«Балтика» Валенсию у «Болоньи»

«Балтика» взяла в аренду у «Болоньи» полузащитника Хуана Мануэля Валенсию, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

22-летний колумбиец перешел в «Болонью» в январе 2017 года. Последний сезон он провел в аренде «Реджане». Команда выступала в серии С и завоевала путевку во второй по силе итальянский дивизион.

В прошедшем сезоне футболист провел 15 матчей за «Реджану» и не отметился результативным действиями.