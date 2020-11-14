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«Атлетико» интересуется хавбеком «Лейпцига» Лаймером

15:36
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает As со ссылкой на Sport Bild.

По сведениям источника, 23-летним австрийцем интересуется «Атлетико». Игрока хочет видеть в своей команде главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Лаймер не провел ни одного матча за «Лейпциг».

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