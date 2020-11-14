«Атлетико» интересуется хавбеком «Лейпцига» Лаймером
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает As со ссылкой на Sport Bild.
По сведениям источника, 23-летним австрийцем интересуется «Атлетико». Игрока хочет видеть в своей команде главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
В текущем сезоне Лаймер не провел ни одного матча за «Лейпциг».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.