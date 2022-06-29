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Сегодня, 07:53

«Атлетико» и «Арсенал» уже ведут переговоры по Бельерину

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» начал переговоры с «Арсеналом» по защитнику Эктору Бельерину, сообщает El Des Marque. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Бетис».

По информации источника, представители мадридского клуба провели первоначальные переговоры с агентом игрока, а теперь делают то же самое с лондонской командой. Сам игрок заинтересован в переходе в «Бетис» на постоянной основе.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро

Напомним, «Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок сделал 5 результативных передач в 31 матче за испанскую команду.

Эктор Бельерин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
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