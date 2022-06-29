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Сегодня, 17:10

В «Оренбурге» заявили, что выкупят Оганесяна у «Спартака» в случае успешных выступлений

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о переходе полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна.

— Мы искали игроков в группу атаки, — цитирует Андреева Sport24. — Оганесяна хотели взять еще зимой, но не получилось. Сейчас со «Спартаком» удалось договориться.

— Были сложности во время переговоров со «Спартаком»?

— Зимой к общему не пришли. Сейчас все прошло достаточно быстро. У «Оренбурга» приоритетное право выкупа. Сейчас можно много рассуждать: молодой игрок, у него есть хорошие качества, Марцел (Личка, главный тренер «Оренбурга — Прим. «СЭ») о нем высокого мнения. Надеемся, что Оганесян заиграет. А если заиграет, то не будет вопросов — конечно, будем выкупать.

Оренбуржцы арендовали 20-летнего россиянина с правом выкупа.

Оганесян перешел в «Спартак» в феврале 2019 года, с тех пор он принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. На его счету 14 голов и 19 результативных передач в 69 играх за «Спартак-2».

«Оренбург» по итогам сезона-2021/22 вернулся в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-29-sportivnyy-direktor-orenburga-lichka-vysokogo-mneniya-ob-oganesyane-zaigrayet-budem-vykupat
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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