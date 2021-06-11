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«Атлетико», «Барселона» и «Парма» претендуют на Буффона

21:03
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, на 43-летнего итальянца претендуют «Атлетико» и «Барселона», однако в испанских топ-клубах ветеран вряд ли получит много игрового времени. Также одним из возможных вариантов является «Парма», в которой Буффон начинал карьеру.

Вратарь выступал за бело-черных с 2001 года. Он стал в составе туринцев десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/19 он провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.

В прошедшем сезоне Буффон провел 12 матчей и пропустил 7 голов.

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