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«Аталанта» интересуется защитником Ботманом из «Лилля»

20:37
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Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Аталанта». Игрок может стать заменой Кристиану Ромеро, который может покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ботман провел 47 матчей, в которых сделал результативную передачу. Вместе с «Лиллем» голландец стал чемпионом Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора
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