«Аталанта» интересуется защитником Ботманом из «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует «Аталанта». Игрок может стать заменой Кристиану Ромеро, который может покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ботман провел 47 матчей, в которых сделал результативную передачу. Вместе с «Лиллем» голландец стал чемпионом Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.