Агент Карлссона опроверг интерес «Краснодара» к футболисту

Пер Йонссон, агент вингера АЗ Йеспера Карлссона, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к игроку. Об этом сообщило издание FotbollDirekt.

«Интерес «Краснодара» был, но он проявлялся еще до перехода Йеспера в АЗ в прошлом году. Сейчас никакого интереса нет», — сказал Йонссон «СЭ».

В минувшем сезоне Карлссон провел в составе команды из Алкмара 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

(Данил Алешин)