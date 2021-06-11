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Агент Карлссона опроверг интерес «Краснодара» к футболисту

19:54
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Пер Йонссон, агент вингера АЗ Йеспера Карлссона, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к игроку. Об этом сообщило издание FotbollDirekt.

«Интерес «Краснодара» был, но он проявлялся еще до перехода Йеспера в АЗ в прошлом году. Сейчас никакого интереса нет», — сказал Йонссон «СЭ».

В минувшем сезоне Карлссон провел в составе команды из Алкмара 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.

(Данил Алешин)

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