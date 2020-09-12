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«Аталанта» интересуется игроком сборной Хорватии

11:01
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Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Йосип Брекало может перебраться в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, бергамаски заинтересованы в годичной аренде с возможностью выкупа 22-летнего хорвата.

В прошлом сезоне бундеслиги Брекало провел 30 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt.com, ориентировочная стоимость полузащитника составляет 13,5 миллиона евро.

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