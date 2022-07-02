Диего Лопес подписал контракт с «Райо Вальекано»

Вратарь Диего Лопес подписал контракт с «Райо Вальекано», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 40-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Последним клубом Лопеса был «Эспаньол», который игрок покинул в качестве свободного агента.

За свою карьеру Лопес также выступал за «Реал», «Вильярреал», «Севилью» и «Милан».

В минувшем сезоне Лопес провел 36 матчей в ла лиге, в которых пропустил 49 мячей и 11 раз сыграл на ноль.