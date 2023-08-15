«Астон Вилла» согласовала личные условия контракта с Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, бирмингемцы согласовали личный контракт с 24-летним итальянцем, в среду игрок пройдет медосмотр. Ожидается, что «Астон Вилла» арендует полузащитника с возможностью выкупа за 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по Дзаньоло, но агент игрока опроверг эту информацию.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел в общей сложности 28 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.