Агент Дзаньоло заявил об отсутствии переговоров между «Зенитом» и «Галатасараем»

Агент полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, Клаудио Вигорелли, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с «Зенитом» по возможному трансферу итальянца.

«Переговоры «Зенита» и «Галатасарая» по Дзаньоло? Это неправда. Нет ничего такого», — сказал Вигорелли «СЭ».

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что переговоры «Зенита» и «Галатасарая» о трансфере Дзаньоло не увенчались успехом.