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Сегодня, 15:07

Аршавин прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Последние полчаса пишут в мессенджерах. Не хочу обсуждать, пока это не случится. Когда случится — посмотрим, что я скажу», — приводит слова Аршавина Eurostavka.ru.

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/arshavin-prokommentiroval-vozmozhnyy-transfer-zaharyana-v-dinamo
Андрей Аршавин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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